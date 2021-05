Twenty One Pilots выпустили альбом «Scaled and Icy». Первый за три года

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил первый за три года альбом «Scaled and Icy». Релиз состоялся на лейбле Fueled by Ramen. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.

Написанием треков и продюсированием альбома Тайлер Джозеф в основном занимался в своей домашней студии в период самоизоляции. Джош Дан в это время работал над барабанными партиями в разных регионах США. Пластинка «Scaled and Icy» в целом — это результат «дистанционных виртуальных сессий».