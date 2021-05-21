Twenty One Pilots выпустили альбом «Scaled and Icy». Первый за три года

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил первый за три года альбом «Scaled and Icy». Релиз состоялся на лейбле Fueled by Ramen. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.
Написанием треков и продюсированием альбома Тайлер Джозеф в основном занимался в своей домашней студии в период самоизоляции. Джош Дан в это время работал над барабанными партиями в разных регионах США. Пластинка «Scaled and Icy» в целом — это результат «дистанционных виртуальных сессий».
В треклист вошло 11 композиций. В том числе песни «Good Day», «The Outside», «Never Take It», а также вышедшая в начале апреля «Shy Away» и «Choker», клип к которой дуэт представил в конце того же месяца.
«Музыканты рассуждают о том, как жизнь перевернулась вверх дном, испытывая типичные для 2020 года эмоции, — тревожность, одиночество, скуку и сомнение. Группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Но в итоге они достигли нового уровня рефлексии и придумали более изобретательный и смелый подход к написанию песен», — пишут пиар-менеджеры дуэта.
Символическим завершением удаленной работы над песнями станет онлайн-концерт Twenty One Pilots — Livestream Experience. Трансляция пройдет в ночь с 21 на 22 мая по московскому времени. Помимо презентации нового альбома, музыканты исполнят старые хиты.
Прозвучит трек Twenty One Pilots «Stressed Out», который к этому моменту получил бриллиантовую сертификацию RIAA за 10 млн проданных копий, принес авторам премию «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и вошел в альбом «Blurryface» — первый альбом цифровой эры, где каждый трек получил золотую, платиновую или мультиплатиновую сертификацию RIAA.
Предыдущий альбом группы «Trench» вышел в 2018 году. Количество прослушиваний по всему миру преодолело отметку в 2 млрд, треки «The Hype», «Chlorine» и «Jumpsuit» лидировали в рейтингах Billboard, а сама пластинка получила платиновую сертификацию. Более того, «Jumpsuit» установил рекорд по самому быстрому взлету на первое место чарта за последние 10 лет и принес дуэту их четвертую номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшая рок-песня».
В 2020 году дуэт представил два сингла «Level of Concern» и «Christmas Saves the Year». Первый трек вошел в топ-25 чарта Billboard Hot 100 и помог группе выиграть премию American Music Awards. «Christmas Saves the Year» попал в хит-парад Billboard Alternative Airplay, став первой рождественской песней в этом чарте за восемь лет.