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Twenty One Pilots выпустили альбом «Scaled and Icy». Первый за три года

Виктория Шанина
Сегодня в 10:18

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил первый за три года альбом «Scaled and Icy». Релиз состоялся на лейбле Fueled by Ramen. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.

Написанием треков и продюсированием альбома Тайлер Джозеф в основном занимался в своей домашней студии в период самоизоляции. Джош Дан в это время работал над барабанными партиями в разных регионах США. Пластинка «Scaled and Icy» в целом — это результат «дистанционных виртуальных сессий».

В треклист вошло 11 композиций. В том числе песни «Good Day», «The Outside», «Never Take It», а также вышедшая в начале апреля «Shy Away» и «Choker», клип к которой дуэт представил в конце того же месяца.

«Музыканты рассуждают о том, как жизнь перевернулась вверх дном, испытывая типичные для 2020 года эмоции, — тревожность, одиночество, скуку и сомнение. Группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Но в итоге они достигли нового уровня рефлексии и придумали более изобретательный и смелый подход к написанию песен», — пишут пиар-менеджеры дуэта.

Символическим завершением удаленной работы над песнями станет онлайн-концерт Twenty One Pilots — Livestream Experience. Трансляция пройдет в ночь с 21 на 22 мая по московскому времени. Помимо презентации нового альбома, музыканты исполнят старые хиты.

Прозвучит трек Twenty One Pilots «Stressed Out», который к этому моменту получил бриллиантовую сертификацию RIAA за 10 млн проданных копий, принес авторам премию «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и вошел в альбом «Blurryface» — первый альбом цифровой эры, где каждый трек получил золотую, платиновую или мультиплатиновую сертификацию RIAA.

Предыдущий альбом группы «Trench» вышел в 2018 году. Количество прослушиваний по всему миру преодолело отметку в 2 млрд, треки «The Hype», «Chlorine» и «Jumpsuit» лидировали в рейтингах Billboard, а сама пластинка получила платиновую сертификацию. Более того, «Jumpsuit» установил рекорд по самому быстрому взлету на первое место чарта за последние 10 лет и принес дуэту их четвертую номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшая рок-песня».

В 2020 году дуэт представил два сингла «Level of Concern» и «Christmas Saves the Year». Первый трек вошел в топ-25 чарта Billboard Hot 100 и помог группе выиграть премию American Music Awards. «Christmas Saves the Year» попал в хит-парад Billboard Alternative Airplay, став первой рождественской песней в этом чарте за восемь лет.

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