Twenty One Pilots выпустили альбом «Scaled and Icy». Первый за три года

Американский дуэт Twenty One Pilots выпустил первый за три года альбом «Scaled and Icy». Релиз состоялся на лейбле Fueled by Ramen. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов. Написанием треков и продюсированием альбома Тайлер Джозеф в основном занимался в своей домашней студии в период самоизоляции. Джош Дан в это время работал над барабанными партиями в разных регионах США. Пластинка «Scaled and Icy» в целом — это результат «дистанционных виртуальных сессий».

В треклист вошло 11 композиций. В том числе песни «Good Day», «The Outside», «Never Take It», а также вышедшая в начале апреля «Shy Away» и «Choker», клип к которой дуэт представил в конце того же месяца. «Музыканты рассуждают о том, как жизнь перевернулась вверх дном, испытывая типичные для 2020 года эмоции, — тревожность, одиночество, скуку и сомнение. Группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Но в итоге они достигли нового уровня рефлексии и придумали более изобретательный и смелый подход к написанию песен», — пишут пиар-менеджеры дуэта. Символическим завершением удаленной работы над песнями станет онлайн-концерт Twenty One Pilots — Livestream Experience. Трансляция пройдет в ночь с 21 на 22 мая по московскому времени. Помимо презентации нового альбома, музыканты исполнят старые хиты.