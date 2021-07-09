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Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, получил шесть месяцев исправительных работ

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:29

Мировой суд в Москве приговорил блогера Mellstroy к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Андрея Бурима (настоящее имя Mellstroy) признали виновным в избиении девушки во время прямого эфира в соцсетях по статье 116 УК («Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий»). С блогера также взыскали в пользу потерпевшей в общей сложности 72 444 рубля.

Помимо этого, в пользу государства удержат 10% от заработной платы блогера. Гособвинение предлагало удержать 15% и приговорить блогера к полугоду исправительных работ.

Бурим 19 октября вел прямую трансляцию c вечеринки в своей квартире в «Москва-Сити». Потерпевшая села со стримером перед камерой, во время разговора у них произошел конфликт. Молодой человек схватил ее за шею и несколько раз ударил лицом об стол. После этого девушка обратилась в полицию.

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