Стример Mellstroy избил девушку в прямом эфире

Стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, избил блогера Алену Ефремову в прямом эфире. Об этом она рассказала в инстаграме.

Во время стрима на ютьюбе между Буримом и Ефремовой произошел конфликт, после чего молодой человек схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Позже Mellstroy удалил трансляцию со своего канала.

«Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении», — написала Ефремова.

Девушка решила подать в суд на стримера и попросила юридической помощи. Она также призвала всех, кто мог стать жертвой Mellstroy, присоединиться к коллективному иску.

«Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок», — написала блогер.