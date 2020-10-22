Блогер Алена Ефремова потребовала возбудить уголовное дело на избившего ее стримера Mellstroy

Инстаграм-блогер Алена Ефремова обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело на стримера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего ее в прямом эфире. Об этом она рассказала у себя в инстаграме.

«Мне диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы. Никто меня даже не защитил. А если бы убил? Все были бы соучастниками преступления? Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека», — написала Ефремова.