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Блогер Алена Ефремова потребовала возбудить уголовное дело на избившего ее стримера Mellstroy

Семён Гудошников
Сегодня в 16:33

Инстаграм-блогер Алена Ефремова обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело на стримера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего ее в прямом эфире. Об этом она рассказала у себя в инстаграме.

«Мне диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы. Никто меня даже не защитил. А если бы убил? Все были бы соучастниками преступления? Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека», — написала Ефремова.

Она подчеркнула, что не брала денег у Бурима за участие в стриме и призвала других возможных жертв Mellstroy написать ее адвокату.

Инцидент произошел 19 октября, на вечеринке в квартире Бурима в «Москва-Сити», откуда он вел прямую трансляцию. Ефремова села перед камерой со стримером, во время разговора у них произошел конфликт. Молодой человек схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол.

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