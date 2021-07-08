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В Москве завели первое уголовное дело из‑за поддельного QR-кода

Виктория Шанина
Сегодня в 14:15

Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело о подделке документов, связанное с фальшивыми QR-кодами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления организации дознания ГУ МВД по столице Павла Милованова.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“) по факту приобретения несуществующего QR-кода», — заявил Милованов.

На данный момент в рассмотрении находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы. Меру наказания по уже возбужденному делу озвучат позже.

Всего в Москве завели уже 55 уголовных дел о подделке документов, связанных с коронавирусом, или их использовании и покупке. Из них 32 связаны с сертификатами о пройденной вакцинации, 16 — с ПЦР-тестами и 9 — со справками о медицинском противопоказании к прививке.

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы могут попасть только обладатели QR-кодов, которые подтверждают состояние здоровья посетителя. Их могут получить привившиеся граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет отрицательный ПЦР-тест.

Остальные жители столицы вынуждены отказаться от посещения заведений, но им не запрещено находиться на открытых летних верандах. Первоначально срок посещения веранд без QR-кодов был ограничен 12 июля.

8 июля мэр Москвы Сергей Собянин разрешил пускать на летние веранды посетителей без QR-кодов до 1 августа. По его словам, ситуация с коронавирусом в столице «постепенно стабилизируется».

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