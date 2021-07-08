Собянин разрешил пускать на летние веранды посетителей без QR-кодов до 1 августа

В Москве продлили работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа включительно. Об этом говорится на сайте мэра Сергея Собянина.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в столице «постепенно стабилизируется». В связи с этим власти решили не вводить новые ограничения, а, напротив, возобновить работу некоторых городских объектов на открытом воздухе и позволить ресторанам и кафе пускать на веранды посетителей без QR-кода.

Собянин также отметил, что москвичи стали «гораздо более ответственно» относиться к антиковидным требованиям и вакцинации. По его данным, ежедневно в городе прививку делают около 100 тыс. человек.

«Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», — добавил мэр.

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы могут попасть только обладатели QR-кодов, которые подтверждают состояние здоровья посетителя. Их могут получить привившиеся граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет отрицательный ПЦР-тест.

Остальные жители столицы вынуждены отказаться от посещения заведений, но им не запрещено находиться на открытых летних верандах. Первоначально срок посещения веранд без QR-кодов был ограничен 12 июля.