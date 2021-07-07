Зак Снайдер показал первые кадры со съемок приквела «Армии мертвецов», и они очень брутальные

На фото изображены главные герои картины. Режиссер картины Маттиас Швайгхефер («Красавчик») по совместительству сыграет Людвига Дитера, Натали Эммануэль («Форсаж-9») — Гвендолин, Стюарт Мартин («Игра престолов») — Брада Кейджа, а Гузь Хан («Четыре свадьбы и одни похороны») — Рольфа.

Режиссер «Армии мертвецов» Зак Снайдер опубликовал первые снимки со съемок приквела картины — «Армии воров». Кадры он опубликовал в своем твиттере.

«Встречайте армию воров. Энергичный приквел к фильму „Армия мертвецов“, снятый режиссером Маттиасом Швайгхефером в главной роли, скоро появится на Netflix», — написал Снайдер.

В мае на Netflix вышел фильм Зака Снайдера о зомби-апокалипсисе «Армия мертвецов». За первые четыре недели проект вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов стрим-сервиса.

На фоне успеха Снайдер решил разработать два приквела картины для Netflix. Один из них — фильм «Армия воров», а другой — аниме-сериал, для которого режиссер снимет два эпизода.