«Вкусвилл» не будет увольнять маркетолога, придумавшего рекламу с однополой парой

Торговая сеть «Вкусвилл» оставит Романа Полякова на должности главного маркетолога после рекламной статьи с однополой парой. Представитель компании Мария Радченко заявила «Открытым медиа», что он продолжает работать и никакие санкции ему не грозят.

Радченко добавила, что на фоне скандала из компании не ушел ни один работник. «Политика „Вкусвилла“ не та, чтобы увольнять людей и применять санкции к сотрудникам», — сказала она. О планах самого Полякова уйти из компании изданию узнать не удалось.

После извинений «Вкусвилла» за «непрофессионализм отдельных сотрудников» рекрутер Алена Владимирская предложила Полякову в фейсбуке бесплатную консультацию по трудовым отношениям и помощь в поиске «нормальной» работы.

30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья» с участием своих покупателей. Среди них оказалась семья девушек — «матриарха» Юмы, сестер Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Девушки рассказали, что придерживаются этического веганства, сортируют мусор и сдают все на переработку. После этого представителям «Вкусвилла» и героиням текста начали приходить угрозы расправой и оскорбления.

Накануне представители «Вкусвилла» удалили статью и принесли извинения читателям за задетые чувства, а сам материал назвали ошибкой штата авторов.