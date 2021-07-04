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Ивангай извинился перед Дудем за оскорбления

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:06

Блогер Ивангай, публично назвавший Юрия Дудя «ссыклом» и обвинивший журналиста в цензуре, извинился за свои слова. Он посвятил этому сторис в инстаграме.

«Прости меня Юрий Дудь за оскорбительные слова в твою сторону. Мне очень жаль, что за мои глупые слова в интервью у тебя теперь могут быть проблемы», — написал он.

На своем ютьюб-канале Ивангай сказал, что у него нет конфликта с Дудем — это лишь попытка привлечь внимание к напряженным отношениям между Россией и Украиной. Он добавил, что уважает журналиста и то, что он делает.

В конце апреля полиция возбудила административное дело в отношении Юрия Дудя после проверки интервью с Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

С просьбой провести проверку обратилась Лига безопасного интернет. Организация усмотрела в ролике пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В лиге считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

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