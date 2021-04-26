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Полиция возбудила административное дело после проверки интервью Дудя

Семён Гудошников
Сегодня в 14:19

После проверки интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

О каком именно интервью идет речь, не уточняется. Полиция проводит административное расследование.

Лига безопасного интернета обратилась в полицию с просьбой проверить интервью Дудя в начале апреля. Организация усмотрела в ролике пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В лиге считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

По просьбе организации МВД провело проверку интервью Дудя, о результатах которой сообщило только авторам обращения.

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