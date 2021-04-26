Полиция возбудила административное дело после проверки интервью Дудя

После проверки интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

О каком именно интервью идет речь, не уточняется. Полиция проводит административное расследование.

Лига безопасного интернета обратилась в полицию с просьбой проверить интервью Дудя в начале апреля. Организация усмотрела в ролике пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В лиге считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».

По просьбе организации МВД провело проверку интервью Дудя, о результатах которой сообщило только авторам обращения.