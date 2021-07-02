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В России выявили 23 218 случаев коронавируса за сутки

Виктория Шанина
Сегодня в 12:06

В России за последние сутки выявили 23 218 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 325 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост заболевших в Москве снизился с 7 597 до 6 893 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Республика Бурятия, Брянская область и Забайкальский край.

В стране четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности. За последние сутки этот показатель составил 679 человек. Первый антирекорд зафиксировали 29 июня – тогда умерли 652 заболевших, что стало максимумом за всю пандемию.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 561 360. За последние сутки вылечились 18 197 человек, за все время — 5 035 518. За весь период умерло 136 565 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 182,6 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,6 млн), на втором — Индия (30,4 млн). За ними идут Бразилия (18,6 млн) и Франция (5,8 млн).

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