В России выявили 23 218 случаев коронавируса за сутки

Суточный прирост заболевших в Москве снизился с 7 597 до 6 893 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Республика Бурятия, Брянская область и Забайкальский край.

В России за последние сутки выявили 23 218 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 325 заболеваний меньше, чем вчера .

В стране четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности. За последние сутки этот показатель составил 679 человек. Первый антирекорд зафиксировали 29 июня – тогда умерли 652 заболевших, что стало максимумом за всю пандемию.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 561 360. За последние сутки вылечились 18 197 человек, за все время — 5 035 518. За весь период умерло 136 565 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 182,6 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,6 млн), на втором — Индия (30,4 млн). За ними идут Бразилия (18,6 млн) и Франция (5,8 млн).