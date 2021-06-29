В России за последние сутки выявили 20 616 случаев заражения коронавирусом, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1034 меньше, чем вчера.

Суточный прирост заболевших в Москве снизился — с 7246 до 6209 человек. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Брянская области, Бурятия и Крым.