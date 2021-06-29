В России за последние сутки выявили 20 616 случаев заражения коронавирусом, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1034 меньше, чем вчера.
Суточный прирост заболевших в Москве снизился — с 7246 до 6209 человек. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Брянская области, Бурятия и Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 493 557. За последние сутки вылечились 14 697 человек, за все время — 4 984 037. За сутки умерли 652 заболевших — это максимум с начала пандемии. В Петербурге также зафиксировали рекордный показатель смертности — 119 человек за сутки. Количество летальных исходов за весь период составило 134 545 человек.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 181,4 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,6 млн), на втором — Индия (30,3 млн). За ними идут Бразилия (18,4 млн) и Франция (5,8 млн).