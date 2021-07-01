В Сочи появится первый COVID-free пляж

В ближайшие дни в Сочи появится первый пляж, свободный от COVID-19. Вход на территорию будет осуществляться по документам, которые подтверждают отсутствие вируса у человека. Об этом журналистам рассказала замглавы Сочи Инна Петухова.

«Одна из гостиниц изъязвила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от ковида», — сказала она, уточнив, что на другие пляжи это не распространяется.

Пробной площадкой станет пляж гостиницы «Лазурная», посетить его можно будет уже на следующей неделе.

По словам Петуховой, вход на территорию разрешен туристам и местным жителям при наличии ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад, справки о перенесенной инфекции не более полугода назад или сертификата о вакцинации. Уточняется, что на детей ограничения не распространяются.

24 июня власти Краснодарского края ввели правило, по которому с 1 августа в отели, гостиницы и санатории региона будут пускать только привитых граждан. Исключение сделают для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Спустя несколько дней губернатор региона Вениамин Кондратьев внес поправки к запрету на въезд непривитых туристов. С 1 июля в Краснодарский край смогут попасть все, кто предъявит справку о наличии антител, сертификат о пройденной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.