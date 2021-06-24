Курорты Краснодарского края закроют для непривитых от коронавируса

С 1 августа в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края будут пускать только после предъявления сертификата о вакцинации. Исключение сделают для тех, у кого есть медицинские противопоказания. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В июле попасть в санатории и отели края можно будет и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.

За последние две недели в России резко выросла заболеваемость COVID-19 — c 9 до 20 тыс. заражений в сутки. Сперва в Москве и Подмосковье, а затем еще в 12 регионах объявили об обязательной вакцинации для отдельных групп населения (работников торговли, сферы услуг, госслужащих и прочих). В столице непривитым или непереболевшим запретят с 28 июня ходить в кафе и рестораны. В Бурятии из‑за вспышки заболеваемости вводят локдаун.