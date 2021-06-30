Власти Краснодарского края разрешили пускать на курорты переболевших коронавирусом

Туристы, переболевшие коронавирусом не больше полугода назад, смогут заселяться в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края без сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Такие изменения внес в постановление «О введении режима повышенной готовности» губернатор края Вениамин Кондратьев. Согласно новым правилам, с 1 июля граждане должны будут предъявить на выбор справку о перенесенном не больше полугода назад заболевании из личного кабинета на портале «Госуслуги», бумажный или электронный сертификат о наличии прививки либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не раньше чем за три дня.

С 1 августа отдыхающие также должны подтвердить вакцинацию или перенесенную болезнь. Если есть противопоказания к прививке, при заселении нужно иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Детям до шести лет делать тест не потребуется.

Изначально предполагалось, что с 1 июля заселиться в отели Краснодарского края смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а с 1 августа — только привитые туристы. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила, чтобы на курорты пускали в том числе переболевших и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.