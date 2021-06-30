Голикова: коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных

Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что после вакцинации 2,5% привитых заражаются коронавирусом. Ее слова передали ведущие во время прямой линии с президентом.

В эфире Владимир Путин сказал, что коронавирусом переболевают около 10% привитых. Однако, получив сообщение от Голиковой, телеведущая Екатерина Березовская обратилась к президенту: «Владимир Владимирович, очевидно, нас смотрят не только телезрители, но и ваши коллеги в правительстве. Вы обратили внимание, что 10% людей болеют после прививки. Вот буквально только что пришло сообщение: Татьяна Голикова заявила, что 2,5%. Кому верить?»

На это президент ответил, что в данном случае лучше довериться Татьяне Алексеевне, потому что она «занимается этим ежедневно, профессионально и была министром здравоохранения». «Она знает, о чем говорит», — подчеркнул Путин.

Ранее представитель ВОЗ заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител. По словам Мелиты Вуйнович, прививка не может нанести какой‑то вред из‑за их наличия.