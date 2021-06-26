ВОЗ: вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител. Прививка не может нанести какой‑то вред из‑за их наличия, добавила она. Об этом сообщает ТАСС.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой‑то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — сказала Вуйнович.

По ее словам, большинство тестов не могут точно сказать, какой у конкретного человека иммунитет. Но это не значит, что они не определяют антитела. «Определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас [иммунитет] достаточно высок, и вы будете защищены», — пояснила представитель ВОЗ.

Рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остается. «Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», — подчеркнула она.

Вуйнович также добавила, что вакцинировавшимся от коронавируса нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, так как вирус все равно может передаться от одного человека к другому.

26 июня в гражданский оборот вышла первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, она предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусом, а также для ранее провакцинированных граждан.