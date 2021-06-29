Миронов: в первый день работы системы QR-пропусков выручка ресторанов Москвы упала на 80%

В первый день перехода кафе и ресторанов на бесковидный режим работы их выручка упала как минимум на 80%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.

«Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели — 20%», — заявил Миронов.

Ранее Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных антикризисных мер в поддержку общепита. Владельцы получат отсрочку оплаты помещений, арендованных у города, за третий квартал 2021 года до декабря. Также заведения включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

С 28 июня в заведения общепита жители Москвы могут попасть только по QR-коду, который получают на портале «Госуслуги». Они предназначены для вакцинированных посетителей, переболевших COVID-19 в течение полугода или имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Летние веранды открыты для всех посетителей до 12 июля.