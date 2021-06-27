Греция обяжет всех россиян сдавать тест на коронавирус при въезде в страну

Власти Греции решили впускать россиян только при наличии отрицательного теста на коронавирус, который необходимо сдавать на границе. Новое правило вступит в силу в 6.00 30 июня, пишет РИА «Новости».

Такую меру правительство ввело только для Граждан России, чтобы «снизить риск распространения коронавируса». До получения результата ПЦР или экспресс-теста «в точках въезда» туристы должны будут находиться в «зоне контроля». Тест придется сдавать даже тем, кто сделал прививку или переболел COVID-19.

26 мая Греция продлила разрешение на въезд для ряда стран, в том числе, для России. Пройти границу разрешили тем, кто прошел вакцинацию, переболел коронавирусом или предоставил отрицательный тест.

Авиасообщение между Россией и Грецией возобновилось в сентябре, однако в страну еженедельно могли въехать только 500 человек. 14 мая Греция отменила ограничения по количеству приезжающих в страну россиян. Требования к въезжающим оставались те же: вакцина, антитела или отрицательный тест.

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