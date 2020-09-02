Греция откроет границу для россиян с 7 сентября, сообщает РИА «Новости».

Пока в страну смогут въезжать только 500 человек в неделю. Для визита в Грецию потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прилета, и наличие ваучера на отель. Такие правила въезда для граждан России будут действовать на протяжении двух недель, с 7 сентября до 21 сентября.

Греческие аэропорты начали принимать рейсы из‑за границы с 1 июля, однако Россия не входила в список стран, из которых был разрешен въезд. С 7 сентября россияне смогут прилететь в Афины, Салоники и Ираклион.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Коме того, Абхазия открыла границу с Россией. Также с 15 августа самолеты начали летать в Швейцарию, а с 1 сентября россияне могут свободно въезжать в Молдавию.