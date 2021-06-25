Профсоюзы попросили правительство сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Федерация независимых профсоюзов и Российский союз промышленников и предпринимателей призвали правительство объявить вакцинацию в России обязательной для всего взрослого населения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заявление подписали главы организаций — Михаил Шмаков (ФНПР) и Александр Шохин (РСПП). В обращении они уточняют, что от обязательной прививки следует освободить имеющих медицинские противопоказания или «необходимый уровень антител».

«Сложилась парадоксальная ситуация: Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения — один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране», — следует из заявления.

Власти продолжают кампанию по привлечению населения к вакцинации. Помимо требования привить 60% работников в нескольких сферах в Москве, накануне оперштаб по борьбе с заболеванием обязал вакцинировать самозанятых и сотрудников на удаленке. Отказавшихся будут отстранять от рабочего места без зарплаты.

В апреле Европейский суд по правам человека признал обязательную вакцинацию детей в Чехии «необходимой в демократическом обществе».