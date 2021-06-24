Обязательная вакцинация в Москве коснется самозанятых и работающих на удаленке

В число тех 60% сотрудников московских организаций, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса, входят в том числе горожане, работающие удаленно или имеющие статус самозанятого. Об этом рассказали в оперативном штабе Москвы по борьбе с заболеванием.

Там отметили, что в расчет принимаются только те сотрудники предприятий, которые работают в столице.

Также в оперштабе уточнили, что в 60% учитываются исключительно работники, получившие вакцину. В оставшиеся 40% входят люди с временным медотводом, а также переболевшие COVID-19.

16 июня власти Москвы, а позже и Подмосковья, объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

В оперштабе предупредили, что столичные организации обязаны отстранять от работы тех, кто откажется делать прививку без медицинских противопоказаний. За невыполнение предписаний Роспотребнадзора работодателю грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.