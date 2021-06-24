Оперштаб Москвы: работодатели обязаны отстранять отказывающихся от вакцинации сотрудников

Сотрудники, которые отказываются пройти курс вакцинации от COVID-19 без медицинских противопоказаний, должны быть отстранены от работы. Об этом пишет оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Трудовой кодекс России и постановление Роспотребнадзора.

На период отстранения работник остается без зарплаты. Однако работодатель может предложить антипрививочникам перейти на удаленку.

В оперштабе отметили, что за невыполнение предписаний Роспотребнадзора предусмотрены административные наказания. Работодателю грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

С 28 июня посещать все кафе и рестораны в столице смогут только вакцинированные или переболевшие граждане. С 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек.

На фоне новых ограничений, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, число желающих привиться от коронавируса увеличилось в 10 раз. За сутки на прививку в Москве записались около 60 тыс. человек, хотя еще недавно этот показатель составлял примерно 6000.