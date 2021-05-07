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Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него

Семён Гудошников
Сегодня в 21:12

Modest Mouse вернулись. 25 июня выйдет их первая за шесть лет пластинка «The Golden Basket», а уже сейчас на всех стриминговых платформах можно послушать трек с нее — «We Are Between».

По заявлению музыкантов, грядущий релиз отразит пограничное пространство между мощью грубого панка и экспериментальной студийной наукой.

Вот полный треклист «The Golden Basket»:


  1. «Fuck Your Acid Trip»
  2. «We Are Between»
  3. «We’re Lucky»
  4. «Walking and Running»
  5. «Wooden Soldiers»
  6. «Transmitting Receiving»
  7. «The Sun Hasn’t Left»
  8. «Lace Your Shoes»
  9. «Never Fuck a Spider on the Fly»
  10. «Leave a Light On»
  11. «Japanese Trees»
  12. Back to the Middle

Modest Mouse, одна из главных инди-групп нулевых, в десятых не частила с релизами. Предыдущий полноценный альбом американцев — «Strangers to Ourselves» — вышел в 2015 году, а его, в свою очередь, пришлось ждать целых восемь лет.

Подробности по теме
«Strangers to Ourselves» Modest Mouse
«Strangers to Ourselves» Modest Mouse
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