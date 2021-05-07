Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него

Modest Mouse вернулись. 25 июня выйдет их первая за шесть лет пластинка «The Golden Basket», а уже сейчас на всех стриминговых платформах можно послушать трек с нее — «We Are Between».
По заявлению музыкантов, грядущий релиз отразит пограничное пространство между мощью грубого панка и экспериментальной студийной наукой.
Вот полный треклист «The Golden Basket»:
- «Fuck Your Acid Trip»
- «We Are Between»
- «We’re Lucky»
- «Walking and Running»
- «Wooden Soldiers»
- «Transmitting Receiving»
- «The Sun Hasn’t Left»
- «Lace Your Shoes»
- «Never Fuck a Spider on the Fly»
- «Leave a Light On»
- «Japanese Trees»
- Back to the Middle
Modest Mouse, одна из главных инди-групп нулевых, в десятых не частила с релизами. Предыдущий полноценный альбом американцев — «Strangers to Ourselves» — вышел в 2015 году, а его, в свою очередь, пришлось ждать целых восемь лет.