Modest Mouse анонсировали новый альбом (первый за шесть лет!). И показали трек с него

Modest Mouse вернулись. 25 июня выйдет их первая за шесть лет пластинка «The Golden Basket», а уже сейчас на всех стриминговых платформах можно послушать трек с нее — «We Are Between».

По заявлению музыкантов, грядущий релиз отразит пограничное пространство между мощью грубого панка и экспериментальной студийной наукой.