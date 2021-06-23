Бурятия вводит локдаун с 27 июня по 11 июля

Власти Республики Бурятия вводят локдаун с 27 июня по 11 июля в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этот период будут работать только продуктовые магазины, общественный транспорт, жизнеобеспечивающие службы и СМИ. Ограничат также допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала. Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

По информации властей, обстановка в регионе ухудшается уже пятую неделю подряд. С начала пандемии было зарегистрировано 42 435 заболеваний коронавирусом, за сутки – 255. Больше половины случаев обнаружили в столице республики Улан-Удэ.

В целом по стране за последние сутки выявили 17 594 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 6534.

С 28 июня в столице посещать все кафе и рестораны города смогут только вакцинированные или переболевшие граждане. С 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек.