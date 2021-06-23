Коммунальщики Петербурга закрасили граффити «Женская власть» на Боровой улице

Коммунальные службы закрасили граффити «Женская власть» на фасаде дома 35 на Боровой улице в Петербурге. Об этом в своем твиттере написал экс-руководитель петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев. «Коммунальщики, ссылаясь на закон, залупили граффити, даже не попытавшись отремонтировать фасад», — написал Шуршев.

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Арт-объект на Боровой улице нарисовали уличные художники из объединения «Явь». Граффити появилось в марте 2020 года и было приурочено к Международному женскому дню. На стене из красного кирпича были нарисованы портреты трех правительниц: Клеопатры, королевы Англии и Ирландии Елизаветы Первой и российской императрицы Екатерины Второй. По словам лидера арт-группы Анастасии Владычкиной, авторы ориентировались на силуэты, которые появились из‑за осыпающейся штукатурки. Пользователи твиттера оплакивают работу, злятся на коммунальщиков и ругают власть: