Коммунальщики Петербурга закрасили граффити «Женская власть» на Боровой улице

Коммунальные службы закрасили граффити «Женская власть» на фасаде дома 35 на Боровой улице в Петербурге. Об этом в своем твиттере написал экс-руководитель петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев.
«Коммунальщики, ссылаясь на закон, залупили граффити, даже не попытавшись отремонтировать фасад», — написал Шуршев.
Арт-объект на Боровой улице нарисовали уличные художники из объединения «Явь». Граффити появилось в марте 2020 года и было приурочено к Международному женскому дню.
На стене из красного кирпича были нарисованы портреты трех правительниц: Клеопатры, королевы Англии и Ирландии Елизаветы Первой и российской императрицы Екатерины Второй. По словам лидера арт-группы Анастасии Владычкиной, авторы ориентировались на силуэты, которые появились из‑за осыпающейся штукатурки.
Пользователи твиттера оплакивают работу, злятся на коммунальщиков и ругают власть:
Ранее арт-группа «Явь» нарисовала радужный поп-ит с надписью «Стресс» на трансформаторной будке в одном из дворов Лиговского проспекта. Коммунальщики закрасили рисунок, так как лидер движения «Русский новый путь», депутат Виталий Милонов и некоторые местные жители сочли его пропагандой гомосексуализма.
Тогда художники сделали граффити серого цвета со словом «Скрепы» в том же месте, но и его закрасили. 12 июня, в День России, на будке появился поп-ит, раскрашенный в цвета триколора, а слово сменилось на «Россия». Последний рисунок, по словам участников арт-группы, создали не они.