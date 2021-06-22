Суперзлодеи сражаются с огромной морской звездой в новом трейлере «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Главные герои фильма — самые отъявленные преступники и суперзлодеи вселенной DC. В ролике они демонстрируют свои способности в деле, сражаясь с инопланетной формой жизни Старро, похожей на огромную морскую звезду.

Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер приключенческого боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

Картина станет перезапуском истории, а не продолжением хита Дэвида Эйра, вышедшего в 2016 году. Премьера ленты в российском прокате пройдет 5 августа, а 6 августа «Отряд самоубийц» выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби, Тайка Вайтити, Сильвестр Сталлоне, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба и другие. Сценаристы — Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Рассвет мертвецов») и Джон Острэндер («Отряд самоубийц» 2016-го, мультсериал «Юная Лига Справедливости»).

Посмотреть первые два трейлера «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна можно тут и здесь.