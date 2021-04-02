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В новом трейлере «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна суперзлодеи показали все свои способности

Виктория Шанина
Сегодня в 9:17

Студия Warner Bros. выпустила второй трейлер приключенческого боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

Главные герои фильма — самые отъявленные преступники и суперзлодеи вселенной DC. В ролике они демонстрируют свои способности в деле. В том числе, прекрасное чувство юмора, конечно же.

Действие начинается в тюрьме Белль Рив, которую создатели называют адом даже для самых бесстрашных преступников. Команда злодеев сбегает из заточения и присоединяется к выполнению сверхсекретного задания на базе «Отряда самоубийц».

Картина станет перезапуском истории, а не продолжением хита Дэвида Эйра, вышедшего в 2016 году. Премьера состоится 6 августа одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Тайка Вайтити, Сильвестер Сталлоне, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба и другие. Сценаристы — Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Рассвет мертвецов») и Джон Острандер («Отряд самоубийц» 2016-го, мультсериал «Юная Лига Справедливости»).

Первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна вышел 26 марта. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

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