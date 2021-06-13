Сборная России проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020 со счетом 0:3

Сборная Бельгии выиграла в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, забив 3 мяча в ворота сборной России. Российские футболисты не забили ни одного гола. Игра состоялась на «Газпром-арене» в Петербурге.
Первый гол забил нападающий Ромелу Лукаку на 10 минуте. Второй гол забил Менье на 34-й минуте, а третий — под конец всей игры — забил Лукаку на 88-й минуте. Российская сборная провела две замены: вместо Далера Кузяева, столкнувшегося головой с Тимоти Кастанем, на поле вышел Денис Черышев, а под конец первого тайма травмированного Юрия Жиркова подменил Вячеслав Караваев. Бельгийца Кастяня заменил Менье.
Футболист Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев и отметил, что физически сборная России была готова «нормально».
Следующие матчи группового этапа сборная Россия сыграет со сборной Финляндией 16 июня в Петербурге и со сборной Дании 21 июня в датском Копенгагене. Их результаты определят, пройдет ли команда в плей-офф.
РИА «Новости» заметили, что этой игрой Россия установила рекорд по худшему счету в качестве хозяйки чемпионата Европы. Было всего четыре случая, когда принимающая чемпионат страна проигрывала с разницей в два мяча — Украина (2012 год), дважды Бельгия (в 2000 году) и Югославия (1976 год).