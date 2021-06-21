Эстония разрешила въезд вакцинированным россиянам

С 21 июня в Эстонию смогут въехать граждане третьих стран, в том числе россияне, сделавшие прививку от коронавируса. Об этом заявило министерство иностранных дел страны.

Для въезда в Эстонию с момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Цели поездки могут быть самыми разными, в том числе туристическими.

Перед прибытием в страну нужно заполнить анкету для лиц, пересекающих границу. Это позволит не ждать в очереди для заполнения бумажной анкеты.

Ранее въезд для вакцинированных Россиян открыли Исландия, Кипр, Греция и Хорватия.