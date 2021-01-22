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Кипр разрешит въезд туристов с марта. Путешественникам не придется проходить карантин

Юлия Онодэра
Вчера в 23:11

Кипр откроет границы для туристов с 1 марта 2021 года. Об том сообщило издание Kathimerini со ссылкой на телеканал CyBC.

Глава министерства туризма республики Саввас Периос заявил, что на Кипр смогут приехать путешественники из 56 стран. Для туристов будут существовать разные правила въезда в зависимости от ситуации с COVID-19 в их государствах.

Страны разделят на три группы — зеленую, оранжевую и красную. В первую войдут все государства Евросоюза, во вторую — страны Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария. В красном списке кажутся оставшиеся страны, в том числе Россия, Беларусь и Украина.

Пассажирам из зеленой группы не потребуется даже тест на COVID-19 — его будут запрашивать перед посадкой только у путешественников из оранжевой и красной зон. Последних также попросят сдать анализ на коронавирус сразу после прибытия на Кипр.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что от ПЦР-тестирования освободят только туристов, прошедших вакцинацию. Причем применяемый для прививки препарат должен быть сертифицирован в ЕС.

Российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована, напомнили в АТОП. На начало января прививку «Спутником V» сделали уже более миллиона россиян.

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