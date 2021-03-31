Хорватия разрешит въезд привившимся от коронавируса. В том числе «Спутником V»

С 1 апреля Хорватия разрешит въезд иностранцам, которые привились российской или китайской вакциной, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Давора Божиновича.

«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела, но также можно въехать при наличии подтверждения о вакцинации (от коронавируса. — Прим. ред.) в том числе российскими и китайскими прививками или подтверждения о перенесенном заболевании», — разъяснил Божинович. Он также отметил, что подтверждение о вакцинации действительно в течение 180 дней.

По его словам, решение приняли в интересах турбизнеса. «Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию», — заключил глава МВД.

Ранее границы полностью открыл Кипр. Власти республики освободят от ПЦР-тестирования только тех, кто привился сертифицированной в ЕС вакциной. На сегодняшний день «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирован.