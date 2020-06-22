В Нью-Йорке в возрасте 80 лет умер американский режиссер Джоэл Шумахер. Как пишет Variety, последний год режиссер боролся с онкологией.

Шумахер начал карьеру в киноиндустрии в 1970-х в качестве художника по костюмам. Известность к нему пришла в 1980-е, когда он снял подростковую мелодраму «Огни святого Эльма» и комедийный хоррор «Пропащие ребята».

В 1990-е Шумахер взял на себя управление франшизой «Бэтмен», когда режиссерское кресло покинул Тим Бертон. Шумахер снял два фильма франшизы — «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин». Также среди известных работ режиссера «Время убивать», «Призрак оперы» и «Охота на Веронику».

В 2011 году вышла последняя полнометражная картина режиссера — «Что скрывает ложь». После этого Шумахер снял пару эпизодов сериала «Карточный домик» по просьбе своего друга Дэвида Финчера.