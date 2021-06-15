«Герои таким не занимаются»: студия DC запретила показывать сцену орального секса в «Харли Квинн»

Один из сценаристов анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн» Джастин Халперн рассказал в интервью Variety, что студия DC отклонила сцену орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в третьем сезоне шоу.

«В третьем сезоне „Харли“ у нас был момент, когда Бэтмен занимался оральным сексом с Женщиной-кошкой, — сказал Халперн. — И DC ответила: „Вы не можете этого сделать. Герои таким не занимаются“».

По словам сценариста, он боролся за право своих персонажей делать все, что им заблагорассудится. На что в компании заявили: «Мы продаем игрушки героев. Трудно продать игрушку, если Бэтмен будет делать кому‑то куннилингус».

Пользователи соцсетей оперативно отреагировали на новость и сделали из нее мем. Российский твиттер вспомнил про Алексея Щербакова и Юрия Дудя (в одном из выпусков «вДудя» они обсудили, что делают куннилингус и считают, что это замечательно), а зарубежный — сцену, в которой Бэтмен занимается сексом с Бэтгерл и интервью DJ Khaled, где он рассказал, что не делает куннилингус, потому что «мужчины — короли», и этим должны заниматься только женщины.