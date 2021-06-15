«Герои таким не занимаются»: студия DC запретила показывать сцену орального секса в «Харли Квинн»

Один из сценаристов анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн» Джастин Халперн рассказал в интервью Variety, что студия DC отклонила сцену орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в третьем сезоне шоу.
«В третьем сезоне „Харли“ у нас был момент, когда Бэтмен занимался оральным сексом с Женщиной-кошкой, — сказал Халперн. — И DC ответила: „Вы не можете этого сделать. Герои таким не занимаются“».
По словам сценариста, он боролся за право своих персонажей делать все, что им заблагорассудится. На что в компании заявили: «Мы продаем игрушки героев. Трудно продать игрушку, если Бэтмен будет делать кому‑то куннилингус».
Пользователи соцсетей оперативно отреагировали на новость и сделали из нее мем. Российский твиттер вспомнил про Алексея Щербакова и Юрия Дудя (в одном из выпусков «вДудя» они обсудили, что делают куннилингус и считают, что это замечательно), а зарубежный — сцену, в которой Бэтмен занимается сексом с Бэтгерл и интервью DJ Khaled, где он рассказал, что не делает куннилингус, потому что «мужчины — короли», и этим должны заниматься только женщины.
«Знаменитая цитата Бэтмена сегодня приобрела совершенно новое значение…» (go down помимо «спускаться» также используется в значении «заниматься оральным сексом»). На картинке Бэтмен говорит, что если позволит себе спуститься в это место, то никогда не вернется назад
«Бэтмен в роли Роберта Паттинсона смог бы»
«Честно говоря, просто приятно знать, что я в чем‑то лучше Бэтмена»
«Джокер: „А где Бэтмен?!“
Женщина-кошка: „Я могу сказать тебе, где его нет“»
«Одна из проблем заключается в том, что Бэтмен не может пошевелить шеей»
«Ты не можешь сказать мне, что маска Бэтмена не была сделана специально для куннилингуса»
«Робин: „Но ты…“ Бэтмен: „Это другое дело. В тот раз было с тобой“»
«Почти уверен, что Бэтмен девственник, люди»
«Я не собиралась вмешиваться, но есть целая песня, спетая тремя главными женщинами вселенной Бэтмена о том, как все мужчины в Лиге справедливости плохи в сексе/за исключением/Бэтмена. Бэтмен делает куннилингус — это просто канон»
«Герои таким НЕ занимаются!»
«Герои не занимаются сексом?! Неудивительно, почему Бэтмен всегда злится»
«Бэтмен: „Я не делаю куннилингус“.
Джокер: „Хотите знать, откуда у меня эти шрамы?“»
«Слушайте, уже 2021 год. Мы выше этого. Нам следует задавать вопрос, ест ли Бэтмен задницу»
«Бэтмен начинает, но ни одна из его дам не заканчивает»
«DC: „Герои этим не занимаются“. Также DC: …»
«Хорошо, я внес свой вклад в шутки о Бэтмене» (На картинке DJ Khaled говорит: «Знаешь, Бэтмен, мы с тобой похожи»)
«Так все это время DJ Khaled был Бэтменом»
«Я знал, что в DC произошли некоторые перестановки в руководстве, но я не знал, что теперь им руководит DJ Khaled»
«Бэтмен и DJ Khaled, когда дело доходит до куннилингуса»