Норвежский дуэт Kings of Convenience после 12-летнего перерыва выпустил новый альбом «Peace or Love». Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых сервисах.
На пластинку попали 11 треков, в том числе вышедшие ранее «Rocky Trail» и «Fever». В них есть что‑то от ранних инди-поп-композиций музыкантов, а также знакомые звучания в духе босса-новы.
Осенью участники Kings of Convenience отправятся в европейское турне в поддержку релиза.
Предыдущий альбом дуэта — «Declaration of Dependence» — вышел в октябре 2009 года. Спустя четыре года в московском Зеленом театре прошел первый официальный концерт группы в России.