Норвежский дуэт Kings of Convenience после 12-летнего перерыва выпустил новый альбом «Peace or Love». Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых сервисах.

На пластинку попали 11 треков, в том числе вышедшие ранее «Rocky Trail» и «Fever». В них есть что‑то от ранних инди-поп-композиций музыкантов, а также знакомые звучания в духе босса-новы.