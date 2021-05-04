Весна 2021 года оказалась не менее сложной, чем весна 2020-го. Мы собрали плейлист из уютного инди нулевых и десятых, с которым лучше всего проводить время подальше от новостных лент. The Whitest Boy Alive, Rhye, Men I Trust и другие — идеальная музыка для длинных выходных

Последний сингл (и клип) Kings Of Convenience, вышедший в конце апреля, поразителен в своем эскапизме. Под велеречивую акустику Эрленн Эйе и Эйрик Гламбек Беэ чиллят среди скандинавского уюта и медленно обставляют свое жилище. Впрочем, это действо можно счесть и постройкой крепости, которая готова сдержать любого, даже самого сильного неприятеля.

Инди-музыка последних 20 лет была разной: громкой, нарочито доморощенной, гулкой и нервной. Но чаще всего ее синонимом было слово «комфорт». От акустики Kings of Convenience до прохладного грува Men I Trust, от софисти-попа Rhye до пляжного расслабона Toro Y Moi — инди нулевых и десятых было прежде всего про выстраивание зоны комфорта, самосозерцание, сосредоточение и успокоение. Это своеобразный ответ информационному перегрузу XXI века, переосмысление бытия обычного горожанина средних лет, который вроде бы имеет желания, но не имеет возможности, хорошо устроен, но сильно фрустрирован. Последние полтора года, когда эта фрустрация усиливается, а разрыв между желаниями и возможностями все более растет, инди в своем самом релаксационном изводе оказывается идеальным саундтреком для ухода (хотя бы временного) от повестки, которая становится все безумнее. Эскапистским, мошенническим, да, но придумайте лучше!

Мы собрали 50 самых репрезентативных песен по теме. Плейлист будет обновляться раз в квартал. Ставьте лайки, добавляйте в медиатеку. Отдохните хотя бы немного.