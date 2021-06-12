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Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими в столице. Заработная плата сохраняется. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин соoбщил в своем блоге.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, „длинные выходные“ в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня 2021 года», — написал Собянин.

В связи с «длинными выходными» с 13 по 20 июня вводятся новые ограничения:


  • Минимум 30% сотрудников всех офисов должны перейти на удаленную работу.
  • С 23.00 до 6.00 запрещается работа ресторанов, клубов, баров и караоке и других развлекательных заведений.
  • В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
  • Закрываются зоопарки и фудкорты.

Сергей Собянин также призвал москвичей активнее прививаться, ведь в ином случае «город будет постоянно лихорадить». Пункты вакцинации будут работать в выходные дни.

За последние сутки в Москве выявили 6 701 новых случаев коронавируса. Всего по стране обнаружено 13 510 заражений – это максимальный показатель с 15 февраля.

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