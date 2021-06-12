Родители Романа Протасевича попросили Меркель «остановить Лукашенко» и прекратить пытки над сыном

Родители арестованного в Беларуси экс-главреда Nexta Романа Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. В интервью немецкому изданию Bild они попросили помочь их сыну выйти на свободу.

«Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу. Им срочно нужна помощь, потому что ежедневно они подвергаются пыткам и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям», — сказала Наталья Протасевич.

Отец Дмитрий Протасевич заявил, что признательные показания силовики добыли через пытки — на кадрах белорусского телевидения видно, что у Романа Протасевича свернут нос и синяки на шее. Он также пожаловался, что их письма до сына не доставляют и даже адвокат не может свободно разговаривать с ним по телефону.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.