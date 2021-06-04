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На «Нашествие» пустят только вакцинированных или с ПЦР-тестом. Пользователи отменяют фестиваль

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:45

3 июня организаторы фестиваля «Нашествие» объявили о новых правилах проведения. Попасть на мероприятие смогут только те, кто предоставит отрицательный тест на COVID-19, полученный за 72 часа до прибытия, и обладатели сертификата о вакцинации. Справка о перенесенном коронавирусе не подойдет.

Организаторы назвали новый формат «первым в России COVID-free фестивалем». Медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев пояснил РБК, что «сейчас идут последние согласования и интеграция нашей билетной программы с необходимыми базами данных», а сама система пропусков «будет максимально простой и понятной». Когда все будет готово, подробную инструкцию разошлют всем, кто уже купил билеты на фестиваль.

Пользователи и фанаты «Нашествия» разделились в соцсетях на два лагеря — тех, кто поддерживает решение организаторов, и нет. Противники нововведений в комментариях к записям жалуются на непродуманность мер, называют их «позором» и дискриминацией и призывают к бойкоту.

«Если бы вы написали, что вход только после сдачи теста на коронавирус, я бы никогда не купил билет. Потому что это еще плюс 3500 к билету. Плюс у меня аллергия на прививку, и из‑за этого я сталкиваюсь с дискриминацией. <…> Дело еще в том, что половина людей об этом требовании не узнает до момента, когда уже приедут. И 100 000 человек при входе устроит бунт с погромами. Приедет ОМОН со всей области. И не будет никакого фестиваля. Будет война», — Максим Евгеньевич

«Хорошо, не успел купить билеты. Не думал, что концлагерь начнется именно с рок-фестиваля», — Александр Князев

«Тем, кто издалека, получается, только прививка. Но вакцинация не гарантирует, что не заразишься или не являешься носителем. Получается, только лишний геморрой людям придумали», — Петр Верховцов

«Сначала билеты поставили в продажу, а сейчас условия выставили? Ничего не попутали? Дно», — Инна

На недовольных комментаторов обратили внимание в твиттере.

Однако нашлись и те, кто поддержал меры безопасности — по самым разным причинам. Некоторые винят недовольных в желании заразить всех остальных, а другие предполагают, что на организаторов надавили «сверху».

«Прям огонь, если половина передумает ехать. Я с ностальгией вспоминаю „Нашествие“, на которое приезжали люди, которые ехали из‑за музыки. А сейчас прям неудобства им», — Алексей Пахарев

«За границу все едут и не скандалят в аэропорту „а почему тест надо“, а тут прям бунт. Вообще круто, что фестиваль состоится, и если для этого нужны ПЦР, то и ладно, жопа не отвалится сходить сдать. Главное, за 72 часа успеть доехать», — Валентина Шпахина

«Европа снова переносит фестивали, за вакциной очереди, а у нас опять толпа недовольных и, простите, идиотов», — Ирина Зонтаг

Подобные меры вводил ирландский фестиваль электронной музыки Electric Picnick. На опен-эйр-концертах в Ливерпуле все сотрудники были протестированы, а посетители должны были пройти тест на коронавирус и загрузить его на сайт Национальной службы здравоохранения. Болельщиков без сертификата о вакцинации не пускают бейсбольные клубы лиги МЛБ. Многие западные компании устраивают акции и делают скидки только для привитых граждан.

В России подобная система только начинает развиваться. К примеру, «Аэрофлот» стал начислять привитым пассажирам по 10 тыс. бонусных миль. По последним данным, в России первой дозой вакцины привились 18 млн человек, обоими компонентами вакцины — только 12 млн.

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа в Серпухове. В прошлом году его отменили из‑за пандемии коронавируса.

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