На «Нашествие» пустят только вакцинированных или с ПЦР-тестом. Пользователи отменяют фестиваль

3 июня организаторы фестиваля «Нашествие» объявили о новых правилах проведения. Попасть на мероприятие смогут только те, кто предоставит отрицательный тест на COVID-19, полученный за 72 часа до прибытия, и обладатели сертификата о вакцинации. Справка о перенесенном коронавирусе не подойдет. Организаторы назвали новый формат «первым в России COVID-free фестивалем». Медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев пояснил РБК, что «сейчас идут последние согласования и интеграция нашей билетной программы с необходимыми базами данных», а сама система пропусков «будет максимально простой и понятной». Когда все будет готово, подробную инструкцию разошлют всем, кто уже купил билеты на фестиваль.

Пользователи и фанаты «Нашествия» разделились в соцсетях на два лагеря — тех, кто поддерживает решение организаторов, и нет. Противники нововведений в комментариях к записям жалуются на непродуманность мер, называют их «позором» и дискриминацией и призывают к бойкоту. «Если бы вы написали, что вход только после сдачи теста на коронавирус, я бы никогда не купил билет. Потому что это еще плюс 3500 к билету. Плюс у меня аллергия на прививку, и из‑за этого я сталкиваюсь с дискриминацией. <…> Дело еще в том, что половина людей об этом требовании не узнает до момента, когда уже приедут. И 100 000 человек при входе устроит бунт с погромами. Приедет ОМОН со всей области. И не будет никакого фестиваля. Будет война», — Максим Евгеньевич «Хорошо, не успел купить билеты. Не думал, что концлагерь начнется именно с рок-фестиваля», — Александр Князев «Тем, кто издалека, получается, только прививка. Но вакцинация не гарантирует, что не заразишься или не являешься носителем. Получается, только лишний геморрой людям придумали», — Петр Верховцов «Сначала билеты поставили в продажу, а сейчас условия выставили? Ничего не попутали? Дно», — Инна На недовольных комментаторов обратили внимание в твиттере.