BadComedian отказался участвовать в дебатах с Алексеем Пивоваровым

Евгений Баженов (BadComedian) опубликовал пост «ВКонтакте», в котором обвинил основателя ютьюб-проекта «Редакция» Алексея Пивоварова во лжи и отказался участвовать в дебатах.

«Алексей, вы начинаете сообщение для своих зрителей с прямого вранья. Я не назначал вас „идеологическим соавтором“ картины „Зоя“ и уж тем более соратником Мединского. Возможно, вы подготовились к ответу мне также, как и к ролику про катастрофу в Норильске. И случился очередной факап», — ответил Баженов Пивоварову.

BadComedian добавил, что, если выводы документальной работы Пивоварова совпали с повесткой «Зои», то это не делает его соавтором фильма. В ответ на пост блогера журналист опубликовал запись в телеграм-канале, где сказал, что отказывается вести дебаты в интернет-формате.

Ранее Баженов опубликовал критический обзор на историческую драму «Зоя» о советской партизанке Зое Космодемьянской. Главной претензией Баженова стало искажение исторических фактов и использование религиозного подтекста.

Он посвятил около десяти минут Алексею Пивоварову, показывая отрывки из его документальных работ. Сначала о Гагарине, где журналист рассказывает о «религиозном символизме атеистического государства» на примере мемориального комплекса приземления космонавта. Затем ролик о Зое Космодемьянской, в котором, как считает Баженов, мнение Пивоварова «случайным образом совпадает» с основным посылом фильма «Зоя» — «когда человек решает принести себя в жертву Родине — это не идеологический поступок, а глубоко личное решение».

В ответ журналист предложил Баженову пообщаться в режиме дебатов или дискуссии в прямом эфире на телеканале «Дождь». По мнению Пивоварова, блогер назначил его идеологическим соавтором картины «Зоя» и соратником Владимира Мединского, что является прямым подлогом.