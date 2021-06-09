Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя»

Основатель ютьюб-проекта «Редакция» Алексей Пивоваров предложил блогеру Евгению Баженову (BadComedian) пообщаться в режиме дебатов или дискуссии. Об этом журналист написал у себя в телеграм-канале.

Накануне BadComedian выпустил обзор на фильм «Зоя», в котором несколько раз ссылался на мартовский выпуск «Редакции» о Зое Космодемьянской и об этой картине.

Блогер, в частности, заявил, что авторы выпуска «открытым текстом пихают вывод», который совпадает с главной идеей фильма о Космодемьянской: «когда человек решает принести себя в жертву Родине — это не идеологический поступок, а глубоко личное решение».

По мнению Пивоварова, Баженов назначает его идеологическим соавтором картины «Зоя» и соратником Владимира Мединского, что, как считает журналист, является прямым подлогом.

В качестве площадки для дискуссии Пивоваров предложил телеканал «Дождь». BadComedian пока не отреагировал на предложение.