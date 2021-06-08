«Спасение рядового Иисуса»: BadСomedian выложил обзор на фильм «Зоя»

Евгений Баженов (BadComedian) опубликовал новый критический обзор — на историческую драму «Зоя» о советской партизанке Зое Космодемьянской.
Блогер отметил несоответствие сентиментальной главной героини с образом Космодемьянской, который создается мемуарами и историческими работами о ней, — серьезной, спокойной и отважной девушки. Досталось и сюжету, вольно обращающемуся с историческими фактами, и невнятной подаче истории, и слабой игре актеров.
Фильм «Зоя», снятый Леонидом Пляскиным и Максимом Бриусом, вышел на широкие экраны в январе 2021 года. В его производстве помогало Российское военно-историческое общество. Из 95 млн рублей бюджета картины 60 млн выделило Министерство культуры. За время проката фильм собрал 70,4 млн рублей.