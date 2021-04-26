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Главред «Медузы» заявил, что издание может закрыться из‑за статуса иноагента

Семён Гудошников
Сегодня в 21:36

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков опубликовал обращение к читателям. Он заявил, что статус иноагента может привести к смерти издания.

По словам Колпакова из‑за отсутствия маркировки «Медузу» могут оштрафовать или заблокировать в России, а на главного редактора завести уголовное дело. Но даже если издание будет полностью выполнять требования закона, у него есть три угрозы:


  • Поскольку маркировка должна появляться и на рекламных материалах, «Медуза» может лишиться большей части рекламодателей. Это, по словам Колпакова, означает смерть издания.
  • Авторы, которые работают с «Медузой», могут также быть признаны иностранными агентами. Они должны будут отчитываться перед Минюстом о доходах и расходах, а при нарушении в отчетности им грозят штрафы и даже уголовные дела.
  • С изданием могут прекратить общение важные источники и эксперты, потому что государство пытается внушить им, что «Медуза» — враг государства.
Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить «Медузу».

Впервые за нашу историю у нас нет четкого плана действий. Нет ни простых, ни сложных схем, которые позволят нам справиться одновременно со всеми вызовами, возникшими из‑за признания «Медузы» иностранным агентом. Мы действительно не знаем, что делать дальше.

Конечно, мы продолжим искать выход. Конечно, всем хочется чуда. Мы постараемся, но обещать не можем.
Иван Колпаков
Главред «Медузы»

23 апреля Минюст внес «Медузу» в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Редакция планирует обжаловать решение ведомства. Многие журналисты и общественные деятели раскритиковали признание «Медузы» иноагентом.

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