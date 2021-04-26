Главред «Медузы» заявил, что издание может закрыться из‑за статуса иноагента

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков опубликовал обращение к читателям. Он заявил, что статус иноагента может привести к смерти издания.
По словам Колпакова из‑за отсутствия маркировки «Медузу» могут оштрафовать или заблокировать в России, а на главного редактора завести уголовное дело. Но даже если издание будет полностью выполнять требования закона, у него есть три угрозы:
- Поскольку маркировка должна появляться и на рекламных материалах, «Медуза» может лишиться большей части рекламодателей. Это, по словам Колпакова, означает смерть издания.
- Авторы, которые работают с «Медузой», могут также быть признаны иностранными агентами. Они должны будут отчитываться перед Минюстом о доходах и расходах, а при нарушении в отчетности им грозят штрафы и даже уголовные дела.
- С изданием могут прекратить общение важные источники и эксперты, потому что государство пытается внушить им, что «Медуза» — враг государства.
23 апреля Минюст внес «Медузу» в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Редакция планирует обжаловать решение ведомства. Многие журналисты и общественные деятели раскритиковали признание «Медузы» иноагентом.