Главред «Медузы» заявил, что издание может закрыться из‑за статуса иноагента

Статус иноагента лишает нас возможности полноценно заниматься журналистикой и уничтожает наш бизнес. Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого — убить «Медузу».



Впервые за нашу историю у нас нет четкого плана действий. Нет ни простых, ни сложных схем, которые позволят нам справиться одновременно со всеми вызовами, возникшими из‑за признания «Медузы» иностранным агентом. Мы действительно не знаем, что делать дальше.



Конечно, мы продолжим искать выход. Конечно, всем хочется чуда. Мы постараемся, но обещать не можем.

Иван Колпаков Главред «Медузы»