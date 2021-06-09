В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров

Реджина Чен сыграет мисс Келли, известного консультанта по воспитанию, который глубоко заботится о своих учениках.

Труитт будет играть Патрика, талантливую звезду баскетбола школы «Хокинс». У него много друзей и счастливая жизнь, но его ожидают некие шокирующие события, которые внесут коррективы в его беззаботную жизнь.

Макналти сыграет Викки, крутую и быстро говорящую всезнайку, которая влюбится в одного из главных героев.

В съемках четвертого сезона сериала «Очень странные дела» примут участие Эмибет Макналти («Энн»), Майлс Труитт («Атланта»), Реджина Чен («Хранители») и Грэйс Ван Дин («Новичок»). Об этом рассказал твиттер-аккаунт Netflix Geeked.

Хотя дата премьеры четвертого сезона «Очень странных дел» до сих пор не назначена, производство возобновилось в Джорджии прошлой осенью. Как сообщалось ранее, к касту присоединились актеры — Роберт Инглунд (Фредди Крюгер в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов») и звезда «Игры престолов» Том Влашиха.

Роберту Инглунду достался персонаж по имени Виктор Крилл, которого заключили в психиатрическую больницу за жестокое убийство, совершенное им в 1950-е. Том Влашиха сыграет русского тюремного охранника, который дружит с Хоппером.

Среди новых актеров сериала — Эдуардо Франко («Американский вандал»), Шерман Огустас («В пустыне смерти»), Никола Джуричко («Легенды»), Джозеф Куинн («Екатерина Великая»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») и Левон Турман Хоук, 18-летний сын актеров Умы Турман и Итана Хоука. Он исполнит роль богатой звезды спорта, чей мир начинает рушиться с появлением новой угрозы для жителей Хоукинса.

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним. Однако он будет разделен на две части.