перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Алоэ Вера» сообщила об отмене концертов из‑за давления на организаторов 23:34
В Петербурге запретят движение на электросамокатах по Невскому проспекту и другим центральным улицам 23:12
Журналисту «Матч-ТВ» отказали в аккредитации на Евро-2020 из‑за посещения Нагорного Карабаха 23:05
Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до сентября 22:27
Кадр из сериала «Очень странные дела» В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров
В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров 22:21
В Псковской области закрылся Музей Ледового побоища. Единственную ведущую к нему дорогу разрушили 21:45
Задержание Хованского, исчезновение электросамокатов в Петербурге и другие новости дня 20:53 Дайджест
Кинопоказы международного фестиваля «Докер» пройдут в июне в Москве, Петербурге и еще трех городах 19:53
Певица Poppy выпустила новый EP 19:31
Сальвадор стал первым государством, в котором биткоин признали официальной валютой 18:59
«СберЗвук» составил семь плейлистов для выставки «Мечты о свободе» в Третьяковке 18:53
pivo_varov/Instagram Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя»
Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя» 18:07
Власти Москвы экстренно возобновляют работу двух ковидных больниц 17:50
В Lobby откроется выставка сестер Чельцовых. Девушки представят летнюю коллекцию ваз и посуды 17:09
В Москве погиб поэт и иллюстратор Василий Бородин 16:52
Генпрокурора попросили провести проверку тикток-домов по вопросу эксплуатации детского труда 16:25
kanyewest/Instagram Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver»
Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver» 16:24
Убийцу гея на Курском вокзале приговорили к 9 годам колонии 15:47
Выставка игр, лекции и инсталляции: в июле пройдет фестиваль современного искусства EverArt Weekend 15:19
Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны. Это максимум за 8 лет 14:32
Отключить рекламу

В четвертом сезоне «Очень странных дел» сыграет звезда сериала «Энн» и еще трое новых актеров

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:21

В съемках четвертого сезона сериала «Очень странные дела» примут участие Эмибет Макналти («Энн»), Майлс Труитт («Атланта»), Реджина Чен («Хранители») и Грэйс Ван Дин («Новичок»). Об этом рассказал твиттер-аккаунт Netflix Geeked.

Макналти сыграет Викки, крутую и быстро говорящую всезнайку, которая влюбится в одного из главных героев.

Труитт будет играть Патрика, талантливую звезду баскетбола школы «Хокинс». У него много друзей и счастливая жизнь, но его ожидают некие шокирующие события, которые внесут коррективы в его беззаботную жизнь.

Реджина Чен сыграет мисс Келли, известного консультанта по воспитанию, который глубоко заботится о своих учениках.

Ван Дин исполнит роль Крисси, главной чирлидерши школы, скрывающей темную тайну.

Хотя дата премьеры четвертого сезона «Очень странных дел» до сих пор не назначена, производство возобновилось в Джорджии прошлой осенью. Как сообщалось ранее, к касту присоединились актеры — Роберт Инглунд (Фредди Крюгер в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов») и звезда «Игры престолов» Том Влашиха.

Роберту Инглунду достался персонаж по имени Виктор Крилл, которого заключили в психиатрическую больницу за жестокое убийство, совершенное им в 1950-е. Том Влашиха сыграет русского тюремного охранника, который дружит с Хоппером.

Среди новых актеров сериала — Эдуардо Франко («Американский вандал»), Шерман Огустас («В пустыне смерти»), Никола Джуричко («Легенды»), Джозеф Куинн («Екатерина Великая»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») и Левон Турман Хоук, 18-летний сын актеров Умы Турман и Итана Хоука. Он исполнит роль богатой звезды спорта, чей мир начинает рушиться с появлением новой угрозы для жителей Хоукинса.

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним. Однако он будет разделен на две части.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Ума Турман
Роберт Инглунд
Том Влашиха
Никола Джуричко
Итан Хоук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить