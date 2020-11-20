Роберт Инглунд сыграет убийцу в четвертом сезоне «Очень странных дел»

Актер Роберт Инглунд — Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» — вошел в актерский состав четвертого сезона «Очень странных дел». Ему достался персонаж по имени Виктор Крилл, которого заключили в психиатрическую больницу за жестокое убийство, совершенное им в 1950-е.

Кроме Инглунда, в новом сезоне появятся Том Влашиха («Игра престолов») и Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»). Первый сыграет русского тюремного охранника, который дружит с Хоппером, а второй — санитара в психиатрической больнице.

К сериалу также присоединились Эдуардо Франко («Американский вандал»), Шерман Огастес («В пустыне смерти»), Никола Джурицко («Легенды») и Джозеф Куинн («Екатерина Великая»). С их персонажами можно познакомиться в твиттере «Очень странных дел».

Среди новых актеров — Мейсон Дай («Босх»), 18-летний сын актеров Умы Турман и Итана Хоука. О том, что он участвует в съемках, ранее писали пользователи соцсетей. Дай исполнит роль богатой звезды спорта, чей мир начинает рушиться с появлением новой угрозы для жителей Хоукинса.

Постепенно появляется все больше информации о продолжении сериала: создатели шоу братья Даффер говорили о том, что сюжетные линии, происходящие вне Хоукинса, станут важной частью четвертого сезона. Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним. Однако он будет разделен на две части.

Cъемки шоу возобновилиcь в октябре после перерыва, вызванного пандемией. Когда выйдет продолжение, неизвестно, но уже можно посмотреть тизер.