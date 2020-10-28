Сын Умы Турман и Итана Хоука присоединился к актерскому составу сериала «Очень странные дела»

К актерскому составу сериала «Очень странные дела» присоединился Левон Турман-Хоук — 18-летний сын актеров Умы Турман и Итана Хоука. Об этом рассказали пользователи социальных сетей, заметившие его на съемочной площадке.
Насколько важным будет персонаж Левона, пока не известно. В третьем сезоне «Очень странных дел» снялась дочь Умы Турман и Итана Хоука, старшая сестра Левона — Майя. Актриса вернется к образу Робин — коллеги Стива Харрингтона — и в продолжении шоу.
Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним. Однако он будет разделен на две части.
Постепенно появляется все больше информации о продолжении сериала: создатели шоу братья Даффер говорили о том, что сюжетные линии, происходящие вне американского города Хоукинса, станут важной частью четвертого сезона. Когда он выйдет, неизвестно, но уже можно посмотреть тизер.