Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver»

Под постом в инстаграме Gap с первой совместной коллаборацией с Yeezy Бу написал, что новый альбом Канье на подходе: «WestDayEver. Album OTW!».

Абу «Бу» Тиам, менеджер Канье Уэста, сказал, что рэпер работает над новым альбомом «WestDayEver».

Еще в июле прошлого года Канье подал документы на товарный знак под лозунгом «West Day Ever». Тогда рэпер неоднократно использовал эту фразу в твиттере.

Дата релиза и другие подробности пока не разглашаются.

Выход своего десятого альбома Уэст анонсировал еще в прошлом июле в твиттере, но затем быстро удалил публикацию. Первоначальный трек-лист состоял из 20 песен, а пластинка носила название «Donda» — в честь матери Уэста.

Через несколько дней Уэст заявил, что «Donda» выйдет уже 24 июля 2020-го, и выложил трек-лист, в котором было 12 композиций. Релиза с тех пор так и не последовало, является ли «WestDayEver» тем же альбомом с другим названием, неизвестно.

Рэпер часто меняет названия альбомов. Так, «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» должен был называться «Good Ass Job», а «Life of Pablo» — сперва «Swish», а затем «Waves».

Предыдущая работа, «Jesus Is King», вышла в 2019 году. На пластинку попали 11 треков, объединенных религиозной тематикой.