«Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19

Компания «Аэрофлот» запустит акцию в поддержку вакцинации от коронавируса. Пассажирам с прививкой от COVID-19 с 15 мая будут начислять по 10 тыс. бонусных миль. Об этом сообщила пресс-служба авиалиний.

Принять участие в акции смогут клиенты, зарегистрированные в программе «Аэрофлот Бонус». Мили получат первые 10 тыс. привитых пассажиров. Им перед полетом нужно будет предъявить сертификат о вакцинации с сайта «Госуслуги» с QR-кодом.

«Первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации», — пояснили в «Аэрофлоте».

Авиакомпания попросит клиентов также подписать согласие на обработку персональных данных и ввести номер участника бонусной программы в бронирование билета. Мили начислят на счет автоматически после завершения полета.