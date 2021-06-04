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St. Vincent выпустит радиошоу на Apple Music. В нем будет звучать музыка из 1970-х

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:49

Американская певица Энни Кларк, более известная как St. Vincent, выпустит радиошоу под названием «WSTV Radio» на стриминговой платформе Apple Music. Об этом сообщил Pitchfork.

Артистка посвятит свою передачу музыке США 1970-х годов — именно она вдохновила St. Vincent на создание альбома «Daddy’s Home», который вышел в мае.

Первый эпизод шоу выйдет в эфир 4 июня, в 22.00 по московскому времени. Всего у «WSTV Radio» будет шесть выпусков. Все они будут стилизованы под радио 1970-х годов, для этого в программе используют архивные новости и прогнозы погоды.

«В „WSTV Radio“ я совершаю небольшое кислотное путешествие назад во времени со спокойным голосом и всеми самым крутыми новыми (старыми) мелодиями. Это очень весело (по крайней мере, для меня). Наслаждайтесь!» — заявила певица.

Также 4 июня состоится российская премьера мокьюментари-фильма «Мотель „Нигде“», в котором снялась Энни Кларк. В картине, стилизованной под документальный фильм о творчестве St. Vincent, приняли участие Кэрри Браунстин и Дакота Джонсон.

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