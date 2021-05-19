St. Vincent появилась вместе с Кэрри Браунстин в трейлере психоделического триллера «Мотель „Нигде“»

Энни Кларк (настоящее имя St. Vincent) написала сценарий картины вместе с Браунстин и Бенцем. В фильме она появляется в роли самой себя. По сюжету певица и ее подруга Браунстин пытаются снять документальный фильм.

Американская певица St. Vincent появилась вместе с актрисой Кэрри Браунстин в трейлере мокьюментари-фильма «Мотель „Нигде“», который снял режиссер Билл Бенц. Видео опубликовали на ютьюб-канале IFC Films.

Помимо них, в ленте участвуют Дакота Джонсон, Эзра Баззингтон, Токо Ясуда, Крис Аквилино и Дрю Конник. Все артисты оказываются внутри метафизического психоделического триллера, впервые представленного на фестивале «Санденс» и отмеченного критиками за необычный сюжет.

«Дебютный полнометражный фильм Билла Бенца представляет собой плотно сплетенный, оглушительно смешной и крайне раздробленный комментарий к реальности, идентичности и подлинности», — так описывают кинопроект его создатели.

«Мотель „Нигде“» выйдет в кинотеатральный прокат и на стриминговых платформах 17 сентября. Браунстин охарактеризовала фильм как «лихорадочную мечту о кино — мечту о том, чтобы делать его с друзьями».

14 мая у St. Vincent вышел новый альбом под названием «Daddy’s Home». На пластинку попали 14 треков, вдохновленных фильмами Джона Кассаветиса и американской музыкой 1970-х годов.