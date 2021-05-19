перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Steam появился «Симулятор одиночества в русской деревне» 22:52
Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона обвинила его в сексуальном насилии и побоях 22:13
Фестиваль Red Summer пройдет в Москве сразу на двух площадках. На них выступят Feduk, Дельфин и Елка 21:28
Пользователь твиттера сравнил сторис из Израиля и Палестины 21:24
IFC Films/YouTube St. Vincent появилась вместе с Кэрри Браунстин в трейлере психоделического триллера «Мотель „Нигде“»
St. Vincent появилась вместе с Кэрри Браунстин в трейлере психоделического триллера «Мотель „Нигде“» 20:42
Манижа в финале «Евровидения», Feduk ищет убийцу Карабаса-Барабаса и другие новости дня 20:26 Дайджест
Андрей Шмаров уходит с поста главреда «Ведомостей». При нем уволилась значительная часть редакции 19:47
Михаил Барышников сыграет Чехова в благотворительном онлайн-спектакле по мотивам «Вишневого сада» 19:13
Garage Screen покажет премьеры Роттердамского и Берлинского кинофестивалей 18:27
Пепперштейн, Диденко и якутское техно: фестиваль «Форма» раскрыл первую волну участников 17:54
Режиссер Александр Миндадзе проведет спецпоказ и встречу со зрителями в поддержку «Дома с маяком» 16:46
unknown artist/YouTube Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино»
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино» 16:40
Warner Bros. снимет ремейк триллера «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи 16:00
«Чикен Карри» сняли для Feduk новый клип на песню «Бэнгер». В нем появились Александр Гудков и Ян Гэ 15:44
Фестиваль Summer Sound впервые пройдет в Петербурге 15:26
Студия Никиты Михалкова снимет фильм о поединке атомной подводной лодки с кракеном 14:51
ddlovato/Instagram Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона
Деми Ловато совершили каминг-аут как небинарная персона 14:32
Хейтеры Илона Маска выпустили токен StopElon. Они хотят «уничтожить главного манипулятора рынком» 14:31
Российские разработчики и правозащитники выпустят игру о политических преследованиях 13:51
Продукты из «Вкусвилла» появились на AliExpress 13:19
Отключить рекламу

St. Vincent появилась вместе с Кэрри Браунстин в трейлере психоделического триллера «Мотель „Нигде“»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:42

Американская певица St. Vincent появилась вместе с актрисой Кэрри Браунстин в трейлере мокьюментари-фильма «Мотель „Нигде“», который снял режиссер Билл Бенц. Видео опубликовали на ютьюб-канале IFC Films.

Энни Кларк (настоящее имя St. Vincent) написала сценарий картины вместе с Браунстин и Бенцем. В фильме она появляется в роли самой себя. По сюжету певица и ее подруга Браунстин пытаются снять документальный фильм.

Помимо них, в ленте участвуют Дакота Джонсон, Эзра Баззингтон, Токо Ясуда, Крис Аквилино и Дрю Конник. Все артисты оказываются внутри метафизического психоделического триллера, впервые представленного на фестивале «Санденс» и отмеченного критиками за необычный сюжет.

«Дебютный полнометражный фильм Билла Бенца представляет собой плотно сплетенный, оглушительно смешной и крайне раздробленный комментарий к реальности, идентичности и подлинности», — так описывают кинопроект его создатели.

«Мотель „Нигде“» выйдет в кинотеатральный прокат и на стриминговых платформах 17 сентября. Браунстин охарактеризовала фильм как «лихорадочную мечту о кино — мечту о том, чтобы делать его с друзьями».

14 мая у St. Vincent вышел новый альбом под названием «Daddy’s Home». На пластинку попали 14 треков, вдохновленных фильмами Джона Кассаветиса и американской музыкой 1970-х годов.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
триллер
Те, кто желает мне смерти
Анджелина Джоли пытается спасти мальчика от наемников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кэрри Браунстин
Энни Кларк
Дакота Джонсон
Эзра Баззингтон
Джон Кассаветис
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить